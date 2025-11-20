"بارون المخدرات".. الجيش اللبناني يعلن اعتقال نوح زعيتر

وقال المصدر: "تم توقيف زعيتر خلال عملية أمنية نفذها الجيش في منطقة البقاع، المنطقة التي أدار فيها إمبراطورية لتصنيع المخدرات وتهريبها، بينها حبوب الكبتاغون بين لبنان وسوريا".
وزعيتر خاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية.
ويُعتبر – بحسب وسائل إعلام لبنانية – أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين للعدالة، ومعروفاً بتورطه في تجارة الكبتاغون والحشيش بشكل خاص، بالإضافة إلى تجارة الأسلحة في لبنان والمنطقة.
يُلقّب نوح زعيتر بـ"بارون الحشيش"، وحُكم عليه بالسجن المؤبد غيابياً في عام 2021 بتهم مخدرات.
وكشف مصدر أمني لقناة "إم تي في" أن زعيتر لم يتعرّض لأي إصابة خلال توقيفه من قبل مخابرات الجيش.
سكاي نيوز
