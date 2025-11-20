روسيا: العقوبات الغربية لم تؤثر على انتاج النفط في البلاد

وأوضح نوفاك خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو تعتمد منظومة متكاملة لضمان استقرار قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل تنفيذ التزاماتها في الأسواق العالمية، رغم محاولات الضغط الاقتصادي التي تستهدف إضعاف قدراتها الإنتاجية.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر
-
أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تتجه لأسوأ أسبوع منذ نيسان
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع انحسار رهانات خفض الفائدة الأميركية
-
النفط يواصل التراجع وسط ضغط أميركي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مجددا
-
مصر .. قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية