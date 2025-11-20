الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

روسيا: العقوبات الغربية لم تؤثر على انتاج النفط في البلاد
الخميس، 20-11-2025 07:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن العقوبات الأميركية والغربية الأخيرة لم تُحدث أي تأثير ملموس على قطاع إنتاج النفط في روسيا، مؤكداً أن الصناعة النفطية تعمل وفق الخطط الموضوعة وتواصل الحفاظ على مستويات الإنتاج المستهدفة.اضافة اعلان


وأوضح نوفاك خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو تعتمد منظومة متكاملة لضمان استقرار قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل تنفيذ التزاماتها في الأسواق العالمية، رغم محاولات الضغط الاقتصادي التي تستهدف إضعاف قدراتها الإنتاجية.
 
 
