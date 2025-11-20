الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

ولي العهد يزور فريق مكافحة الإرهاب المائي

الخميس، 20-11-2025 07:19 م
الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الخميس، فريق مكافحة الإرهاب المائي التابع لقوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية.اضافة اعلان


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه قائد الفريق حول مهام الفريق وواجباته، كما جرى استعراض تدريبات الفريق وإنجازاته.

وأكد سموه ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجاهزية القتالية في مجال مكافحة الإرهاب البحري.

واطلع سمو ولي العهد على البرامج التدريبية المتخصصة، وآخر مستجدات العمليات البحرية، والخطط المتبعة في تأمين المنشآت الحيوية والمائية بالشراكة مع تشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

كما زار سموه معرضا للمعدات والآليات التي دخلت الخدمة حديثا.

وتابع سمو ولي العهد عرضا تضمن عمليات تحاكي سيناريوهات لمكافحة التسلل واحتجاز السفن واقتحامها، أظهر المشاركون فيه كفاءة عالية وسرعة ودقة في التنفيذ.

واشتمل التمرين على مهارات الغطس القتالي، وتقنيات التسلل تحت الماء، والسيطرة على السفن، وعمليات الإنزال السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي.

واستهدف التمرين التعامل مع الأهداف البحرية المتحركة، وتنفيذ المهام الليلية باستخدام أحدث معدات الرصد والملاحة في مختلف الظروف الجوية.
 
 
