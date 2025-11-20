الاحتلال يعتقل عشرات الشبان في بلدة بيت فوريك

08:51 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشبان خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة بيت فوريك (شرقي نابلس) شمال الضفة الغربية المحتلة.





وبحسب مصادر ، فقد طالت الحملة أكثر من 30 شابا، وسط انتشار عسكري مكثّف في البلدة.