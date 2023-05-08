الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 04:47 م

تحذير من تداعيات تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي للأسر الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- حذر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لتعليق المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لعشرات الآلاف من المستفيدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة؛ بسبب عجز التمويل المخصص للبرنامج.

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وأشار القطاع الزراعي في الشبكة في بيان صحفي صدر، اليوم الاثنين، إلى أن برنامج الغذاء العالمي، قلّص خلال الفترة الماضية، أعداد المستفيدين من القسائم الشرائية للمواد الغذائية بالآلاف، وفي حال عدم توفر التمويل سيقوم بقطع مساعداته عن 200 ألف مستفيد، وهم من الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنين وأشخاص ذوي إعاقة، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات المقدمة من وكالات الإغاثة.


وأكد البيان التدهور الحاصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، جراء استمرار الاعتداءات والحصار الإسرائيلي لستة عشر عاماً ونقص التمويل الدولي للبرامج الأساسية حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي إلى نسب غير مسبوقة.


وطالب الجهات المانحة بضرورة الإسراع في دعم برنامج الغذاء العالمي، بما يمكنه من استئناف خدماته المقدمة للمستفيدين ويخفف من معاناتهم.


كما طالب المجتمع الدولي بالضغط الجاد على سلطات الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل من أجل وقف التدهور الحاصل والتخفيف من تداعياته.

 




 

 


 

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