جنين .. مواجهات مع الاحتلال وإصابة فلسطينيين

الوكيل الإخباري - أصيب شابان برصاص الاحتلال المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز السام والمدمع، فيما جرى اعتقال مواطنين آخرين خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الإثنين، في بلدة جبع جنوب جنين.

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وبحسب مصادر فلسطينية فقد أصيب خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع، رازي غنام - أمين سر حركة فتح الذي أصيب بالرصاص المطاطي في البطن، وسفيان فاخوري الذي أصيب بالرصاص المطاطي بالقدمين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمين خالد أمين حمامرة (25 عاماً) وعبيدة عادل أمين حمامرة (24 عاماً) .

المصدر : وفا