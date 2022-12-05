شهيد و6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة

الوكيل الاخباري - استشهد صباح اليوم الإثنين، شاب وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، و اثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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