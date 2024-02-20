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الثلاثاء، 20-02-2024 11:47 ص

عشرات الشهداء والجرحى في قصف مناطق مختلفة بقطاع غزة

شهداء


الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ137 من عدوانها على قطاع غزة، قصف مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من النساء والأطفال.

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وأفادت مصادر، باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.


وقالت، إن آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة توغلت في حي الزيتون انطلاقا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحمور صلاح الدين جنوبا، وتتمركز قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا على الأقل والعشرات من الجرحى.


وأضاف، أن مسيرات إسرائيلية من نوع "كابتر" أطلقت النار تجاه المواطنين الذين يتحركون بين الأزقة والشوارع الفرعية في الحي، لافتا إلى أن التوغل الإسرائيلي في حي الزيتون تسبب بنزوح آلاف المواطنين قسرا باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، وتحديدا إلى مستشفى الشفاء ومحيط المستشفى في حي الرمال.


وشنت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال ودباباته غارات وأطلقت قذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحا.


وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية عملياتها في مستشفيي ناصر والأمل غرب المدينة وسط أوضاع مأساوية يعيشها الجرحى والمرضى والطاقم الطبي في مستشفى ناصر.


 




 

 


 

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