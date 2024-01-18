الخميس 18-01-2024
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غالانت: لن نتمكن من العيش بـ"إسرائيل" دون تفكيك حماس

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الخميس، 18-01-2024 12:56 ص

غالانت: لن نتمكن من العيش بـ"إسرائيل" دون تفكيك حماس

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن المواطنين لن يتمكنوا من العيش في "إسرائيل" دون تفكيك حركة "حماس" بشكل كامل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غالانت خلال تفقده جنود وحدة "شايطيت 13" (كوماندوز تابعة للبحرية) في قاعدتها بمدينة عتليت (شمال)، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف: "سنواصل القتال حتى النصر، حتى نهزم منظمة حماس، وندمر كل قدراتها العسكرية المهمة، ونزيلها من السلطة في غزة".

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