الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 04:28 م

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال - بث مباشر

د
تعبيرية


الوكيل الإخباري- تشهد مدن من الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر اشتباكات حادة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، بعد خروج مسيرات، تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية بأن 11 فلسطينيا، أُصيبوا بالرصاص الحي بينهم إصابتان خطيرتان في الرقبة والبطن بالإضافة إلى تسجيل نحو 20 حالة اختناق بالغاز، وسط احتدام المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على مداخل مدن رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل.

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هذا وعم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية والداخل احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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