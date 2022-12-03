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السبت، 03-12-2022 09:25 م

ندوة تستذكر الراحل هشام التل في ملتقى إربد الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم ملتقى إربد الثقافي وبالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي مساء اليوم السبت، ندوة إستذكارية لشيخ المثقفين الراحل المهندس هشام سليم التل.

خلال الندوة التي أدارها الدكتور خالد الشرايري تحدث كل من المهندس سمير الحباشنة والنائب محمد الشطناوي والدكتور حميد بطاينة والمحامي سويلم نصير والكاتب عبد المجيد جرادات وليلى العزة والدكتور أسامة عايش والشاعر ماجد المجالي والشاعر حسن البوريني وعمر التل شقيق الفقيد، عن صفات الراحل التل الذي جمع بين الثقافة الروحانية ودماثة الخلق والكرم.

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