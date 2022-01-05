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الأربعاء، 05-01-2022 02:34 م

هيئة الأسرى: الحكم على الأسير منتصر شلبي بالسجن المؤبد مرتين مع دفع غرامة بقيمة 2.5 مليون شيقل

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الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت حكما بحق الأسير منتصر شلبي (44 عاماً) من بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، بالسجن المؤبد مرتين، مع دفع غرامة مالية بقيمة 2.5 مليون شيقل.

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وأوضح محامي الهيئة أكرم سمارة، الذي ترافع عن الأسير شلبي، أن جلسة المحكمة عُقدت صباح اليوم، وصدر الحكم بحق الأسير شلبي بعد إدانته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس خلال شهر أيار من العام الماضي، والتي قُتل فيها مستوطن، وأُصيب آخران بجروح.


وكان جيش الاحتلال قد اعتقل شلبي بتاريخ 6/5/2021 بعد مطاردته لعدة أيام، كما قامت سلطات الاحتلال بتفجير منزله ببلدة ترمسعيا بعد شهرين من اعتقاله، كعقاب جماعي بحقه هو وعائلته

 

وفا

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