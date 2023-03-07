6 شهداء وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

الوكيل الاخباري - استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي -معززة بقوات خاصة- مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ويتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقال عدد من الفلسطينيين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 6 شهداء وعدد من المصابين برصاص قوات الاحتلال في جنين، أحدهم إصابته خطيرة، كما قالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات إسعاف في جنين.

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