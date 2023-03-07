الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي والسويد: ندعم التنمية الاقتصادية للأردن

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع

اليرموك توقف اقتطاعات قروض صندوق الادخار لشهري آذار ونيسان

ولي العهد يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية

المستقلة للانتخاب تنشر أعداد الناخبين 2023

6 شهداء وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

شاهد : الملكة تنشر صورة اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء الاميرة إيمان

الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يبحثان أوجه التعاون

رابط إلكتروني لاطلاع المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل على نقاطهم

الثلاثاء، 07-03-2023 06:50 م

6 شهداء وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

ww


الوكيل الاخباري - استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي -معززة بقوات خاصة- مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ويتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقال عدد من الفلسطينيين.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 6 شهداء وعدد من المصابين برصاص قوات الاحتلال في جنين، أحدهم إصابته خطيرة، كما قالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات إسعاف في جنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
04104370346649663141303042345712

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس

new_229957_4722_soc

5 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في مخيم جنين

ححح

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على حوارة نابلس

ععع

الرئيس الفلسطيني يهنئ رئيس مجلس الوزراء القطري بمناسبة توليه

لالالا

مستوطنون يعتدون على مسن والاحتلال يعتقله في نابلس

أخبار متعلقة
الاحتلال٤

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

احتلال٨

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم قلنديا

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من قلقيلية

احتلال9

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم