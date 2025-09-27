إعلام إسرائيلي يكشف بنود خطة ترامب في غزة

وكان ترامب ذكر أمس الجمعة أن اتفاقا لوقف الحرب على غزة بات قريبا، وأضاف "يبدو أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، أعتقد أنه اتفاق يعيد الرهائن وينهي الحرب"، ولم يُقدم مزيدا من التفاصيل.
ووفقا لقناة "كان"، فإن الخطة الأميركية تتضمن:
-الإفراج السريع عن جميع الأسرى.
-إنهاء الحرب بوقف إطلاق نار دائم.
-انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.
-إنهاء حكم حماس.
-نزع سلاح القطاع، مع عرض عفو على قادة حماس إذا غادروا القطاع.
-نشر قوة أمنية من دول عربية.
-إشراك محدود للسلطة الفلسطينية في الحكم المدني في غزة.
-ضمانة أميركية بأن إسرائيل لن تضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
-إنشاء صندوق عالمي مشترك مع السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة لبناء بنى تحتية واسعة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إدارة ترامب قررت تغيير مسارها تجاه الحرب في غزة، وأنها فقدت صبرها تجاه الحرب، حسب زعمها.
أما القناة الـ12 فقالت بدورها إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ترامب سيطالب نتنياهو بالتقدم في الخطة لإنهاء الحرب، بينما يضع نوعا من الجداول الزمنية التي -من وجهة نظره- يجب أن تتبلور الأمور ضمنها.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض -لوكالة رويترز- إن ترامب سيلتقي مع نتنياهو الاثنين المقبل بهدف التوصل إلى إطار عمل لاتفاق.
