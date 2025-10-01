الإفراج عن 13 معتقلا من قطاع غزة

12:06 م

الوكيل الإخباري- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 13 معتقلا من قطاع غزة.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه أُفرج عن المعتقلين الثلاثة عشر ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد الإفراج عنهم عبر حاجز "كيسوفيم".



ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.



وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.