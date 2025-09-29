الإثنين 2025-09-29 08:16 ص
 

بعد الكشف عن خطة السلام في غزة.. نتنياهو يلتقي مع ترامب في واشنطن اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) يسلم رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسلم رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 29-09-2025 06:05 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين في واشنطن، حيث سيؤكد مجددًا نيته "إنجاز المهمة" في غزة.اضافة اعلان


ويأتي اللقاء بعد أيام على كشف ترامب عن خطة من 21 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية ومسلمة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وألمح ترامب إلى أن "شيئًا لافتًا" سيحصل في محادثات أزمة الشرق الأوسط، مضيفًا في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث": "سنحقق ذلك".

وكان ترامب قد صرّح، يوم الجمعة، أمام صحفيين في واشنطن: "أظن أن لدينا اتفاقًا" بشأن غزة، فيما تعهّد نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"إنجاز المهمة" في إطار حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وصرّح مسؤول أميركي بأنه، عقب المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف وكوشنر، اقتربت الولايات المتحدة وإسرائيل كثيرًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول: "موافقة حماس ضرورية أيضًا للتوصل إلى اتفاق، وهو ما لم يتم رسميًا بعد".
 
 
