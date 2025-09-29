بعد الكشف عن خطة السلام في غزة.. نتنياهو يلتقي مع ترامب في واشنطن اليوم

ويأتي اللقاء بعد أيام على كشف ترامب عن خطة من 21 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية ومسلمة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وألمح ترامب إلى أن "شيئًا لافتًا" سيحصل في محادثات أزمة الشرق الأوسط، مضيفًا في منشور عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث": "سنحقق ذلك".
وكان ترامب قد صرّح، يوم الجمعة، أمام صحفيين في واشنطن: "أظن أن لدينا اتفاقًا" بشأن غزة، فيما تعهّد نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"إنجاز المهمة" في إطار حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وصرّح مسؤول أميركي بأنه، عقب المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف وكوشنر، اقتربت الولايات المتحدة وإسرائيل كثيرًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأضاف المسؤول: "موافقة حماس ضرورية أيضًا للتوصل إلى اتفاق، وهو ما لم يتم رسميًا بعد".
-
أخبار متعلقة
-
تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
-
مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة
-
أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب
-
مصابون جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة
-
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم
-
"الكنيست" تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين