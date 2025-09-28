الأحد 2025-09-28 11:07 م
 

ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في غزة

الأحد، 28-09-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه تلقى "ردا جيدا للغاية" من إسرائيل وعدد من القادة العرب بشأن مقترح خطة السلام في غزة،
وأشار ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة "رويترز"، إلى أن "الجميع يريد إبرام الاتفاق".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين)، مؤكدا أن "الاقتراح لا يهدف فقط إلى غزة، بل إلى التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط".


ولمّح ترامب الأحد إلى احتمال حصول اختراق في أزمة الشرق الأوسط، مؤكدا أن "الجميع مستعد لشيء لافت"، وذلك عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض.

 
 
