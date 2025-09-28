ترامب يكشف تطورات التوصل إلى هدنة في غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه تلقى "ردا جيدا للغاية" من إسرائيل وعدد من القادة العرب بشأن مقترح خطة السلام في غزة،

وأشار ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة "رويترز"، إلى أن "الجميع يريد إبرام الاتفاق".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين)، مؤكدا أن "الاقتراح لا يهدف فقط إلى غزة، بل إلى التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط".