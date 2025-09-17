جيش الاحتلال يعرض على الحكومة جميع تداعيات اجتياح مدينة غزة

وأكد في بيان متلفز أن القوات الإسرائيلية تعمق الآن "الإنجاز" الذي سيقرب "نهاية الحرب".
وقال زامير إن "عودة المختطفين هدف حربي"، لكن هذه الدعوات إلى التضحية قوبلت بقلق عائلات الأسرى ومخاوف داخلية من كلفة عسكرية وإنسانية قد تكون باهظة.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش أن السيطرة الكاملة على مراكز الثقل في مدينة غزة قد تستغرق "عدة أشهر".
لكن تصريحات القادة العسكريين عن التخطيط والدقة لم تخفِ هشاشة الواقع الإنساني: كلمات عن "إنهاء الحرب" و"تحقيق الأهداف" تتقابل مع مشاهد مدن مدمرة، نازحين، ومستشفيات مكتظة.
-
أخبار متعلقة
-
رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة
-
مصادر إسرائيلية: عملية غزة بدأت تدريجيا بناء على طلب واشنطن
-
نتنياهو يريد إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع
-
إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
-
اليونيسف: عائلات غزة المنهكة من الحرب تدفع من جحيم إلى آخر
-
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
-
شهيدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية
-
صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة