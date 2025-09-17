ارتفاع حالات تسمم طلبة في إربد الى 23 وإغلاق المطعم

وأضاف المقابلة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن المطعم الذي قدم سندويشات فلافل للطلبة غير مرخص، والعاملون فيه لا يحملون شهادات صحية صادرة عن وزارة الصحة، موضحًا أن الشهادات الصحية محوسبة منذ أكثر من عام، وقد ساهم هذا النظام في خفض حالات التسمم الغذائي المرتبطة بالأطعمة.
وأشار إلى أن العامل لا يحصل على شهادة صحية إلا بعد خضوعه للفحص الطبي والتأكد من خلوه من الأمراض، وأنه في حال اكتشاف مرض يتم علاجه أولًا، ثم تُمنح له الشهادة.
وأكد أن القاسم المشترك بين الحالات، التي تتراوح أعمارها بين 6 و14 سنة، كان تناول وجبة الفلافل، وأنه تم إبلاغ مؤسسة الغذاء والدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف أن آخر حالة تسمم تم تسجيلها كانت في عجلون وكانت ناتجة عن المياه، ولم تُسجل أي تسممات غذائية منذ بداية الصيف.
وأوعز وزير الصحة لفرق التقصي الوبائي بمتابعة الحالات، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازيًا من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور
-
وفاة بمشاجرة في طبربور
-
البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة
-
الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
-
السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو
-
وفاة شاب واصابة شقيقه بعيار ناري بمشاجرة في جرش
-
الامن العام : شخص يطعن نفسه بالسلط