الأربعاء 2025-09-17 10:13 ص
 

ارتفاع حالات تسمم طلبة في إربد الى 23 وإغلاق المطعم

الأربعاء، 17-09-2025 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، الدكتور أيمن المقابلة، إن العدد الإجمالي لحالات التسمم بين طلبة مدرستين في اربد وصل الى 23 حالة، منها 8 حالات تم إدخالها إلى مستشفى اليرموك للمراقبة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات تعود لمدرستين ، واحدة أساسية وأخرى إعدادية.

وأضاف المقابلة  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن المطعم الذي قدم سندويشات فلافل للطلبة غير مرخص، والعاملون فيه لا يحملون شهادات صحية صادرة عن وزارة الصحة، موضحًا أن الشهادات الصحية محوسبة منذ أكثر من عام، وقد ساهم هذا النظام في خفض حالات التسمم الغذائي المرتبطة بالأطعمة.

وأشار إلى أن العامل لا يحصل على شهادة صحية إلا بعد خضوعه للفحص الطبي والتأكد من خلوه من الأمراض، وأنه في حال اكتشاف مرض يتم علاجه أولًا، ثم تُمنح له الشهادة.

وأكد أن القاسم المشترك بين الحالات، التي تتراوح أعمارها بين 6 و14 سنة، كان تناول وجبة الفلافل، وأنه تم إبلاغ مؤسسة الغذاء والدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف أن آخر حالة تسمم تم تسجيلها كانت في عجلون وكانت ناتجة عن المياه، ولم تُسجل أي تسممات غذائية منذ بداية الصيف.

وأوعز وزير الصحة لفرق التقصي الوبائي بمتابعة الحالات، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازيًا من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.

