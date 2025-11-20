مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي

الوكيل الإخباري- احتفت عدد من المؤسسات الأردنية، بيوم الطفل العالمي، الذي يُصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للاحتفاء بحقوق الأطفال وتعزيز الوعي بقضاياهم.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، أن حماية الطفل وصون حقوقه تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، مشيرًا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، جعل من رعاية الطفولة ركيزة أساسية في مشروع التحديث وبناء الدولة القوية العادلة.



وقال عطية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الخميس، إن ما يتعرض له أطفال غزة من قتل وتجويع وتشريد يشكل "أبشع الجرائم الإنسانية في العصر الحديث"، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي تجاه معاناة الطفولة الفلسطينية يمثل تقصيرًا غير مقبول.



وشدد على أن الأردن سيبقى "الصوت الأقوى" في كشف هذه الجرائم والدفاع عن حق أطفال غزة في الحياة والكرامة، استمرارًا للجهود السياسية والإنسانية التي يقودها جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية.



وأضاف، سيواصل مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي لضمان حماية كل طفل داخل الأردن، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، والتصدي لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال، بما يكفل بيئة آمنة وفرصًا عادلة للنمو والتطور.



وختم عطية بالتأكيد على أن "قوة الأردن تبدأ من حماية أطفاله"، وأن أي اعتداء على طفل هو اعتداء على قيم الدولة الأردنية وثوابتها الإنسانية.



وفي محافظة الزرقاء، افتتح نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور وصفي الروابدة فعاليات اليوم الطبي لأطفال الروضة والحضانة الذي جاء تنظيمه احتفالًا بيوم الطفل العالمي، الذي نظمته كلية الملكة رانيا للطفولة وحضانة وروضة الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مركز صحي الجامعة، وبحضور عميد كلية الملكة رانيا للطفولة الأستاذ الدكتور فتحي احميدة، ونائب مدير المركز الصحي الدكتور هيثم هياجنة، والكادر الأكاديمي والإداري لحضانة وروضة الجامعة الهاشمية الدامجة، والكادر الصحي في مركز صحي وجمهور من طلبة الجامعة.



وأكد الروابدة في كلمة الافتتاح حرص الجامعة على توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال، وتعزيز الوعي الصحي لدى الأهالي والعاملين في قطاع الطفولة المبكرة، لافتًا إلى أن الجامعة تنظر إلى صحة الطفل كأولوية وطنية وتربوية، وتحرص على دعم جميع الأنشطة التي تعزز نمو الأطفال جسديًا ونفسيًا.



كما نظمت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى فعالية احتفالية في مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي.