طقس معتدل نهاراً وبارد ليلاً يوم الجمعة

وأفادت النشرة الجوية الصادرة الخميس بأن الطقس سيكون معتدل الحرارة بوجه عام خلال ساعات النهار, مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وفي ساعات الليل، يتحوّل الطقس ليصبح بارداً في أغلب مناطق المملكة، بينما يبقى لطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
تحذيرات الأرصاد ليوم الجمعة:
تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً نتيجة الغبار, خاصة في مناطق البادية.
وتدعو إدارة الأرصاد السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء ساعات الصباح والظهيرة، خصوصاً في الطرق الصحراوية التي تُعد الأكثر تأثراً بنشاط الغبار.
