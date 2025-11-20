بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق

وقال المدير التنفيذي للبلدية مروان العياصرة، إن البلدية أنهت فتح وتعبيد وإعادة صيانة طريق عيصرة المرحلة الثانية، مبينًا أن الطريق يربط لواء المعراض بمستشفى الأميرة هيا العسكري.
وأشار إلى أهمية الطريق تكمن في تخفيف الاكتظاظ المروري على طريق سوف المار من منتصف الوسط التجاري لبلدة سوف مما يسهل وصول المراجعين إلى المستشفى.
وبين، أن المرحلة الأولى من طريق عيصرة نفذتها مديرية أشغال جرش كونها من اختصاصها بينما المرحلة الثانية من اختصاص بلدية المعراض، مطالبًا بلدية جرش الكبرى بتنفيذ المرحلة الثالثة كونها من ضمن اختصاصها.
وأوضح، أن البلدية فتحت 4 غرف عمليات للتعامل مع المنخفضات الجوية وتلقي الشكاوى والتعامل معها سيما أن أغلب مناطق المعراض تشهد هطلا مطريا مرتفعا.
