الجمعة 2025-11-21 03:55 م
 

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مجددا

أرشيفية
 
الجمعة، 21-11-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى مُجددا، أمس الخميس بعد تحسن في الأداء دام يوما واحدا فقط.

وقبيل إغلاق اليوم انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 250 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 350 نقطة تقريبا.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 70 نقطة.


الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 59.27 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 
