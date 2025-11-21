تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مجددا

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى مُجددا، أمس الخميس بعد تحسن في الأداء دام يوما واحدا فقط.

اضافة اعلان



وقبيل إغلاق اليوم انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 250 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 350 نقطة تقريبا.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 70 نقطة.



الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 59.27 دولار للبرميل الواحد.