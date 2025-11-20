كييف ترفض إصدار أمر بالاستسلام لقواتها المحاصرة وتهدد بتصفيتهم

وقال غيراسيموف لبوتين عندما سأله عما إذا كانت الظروف مهيأة لاستسلام الجنود الأوكرانيين: "هذه الظروف قد أعدت، ونظرا للوضع اليائس، بالطبع يتخذ العديد من الجنود قرار الاستسلام، لكن معظمهم مهددون بالإعدام أو التدمير بالطائرات المسيرة من قبل قواتهم ولا يستطيعون تنفيذ هذه المهمة. وفي الوقت نفسه، القيادة السياسية الأوكرانية لا تصدر أي تعليمات بهذا الشأن لقواتها".
وقد زار بوتين اليوم الخميس أحد مراكز القيادة في مجموعة قوات "الغرب" وأجرى اجتماعا بمشاركة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ورئيس الإدارة العملياتية الرئيسية، وقادة مجموعتي قوات "الغرب" و"الجنوب".
