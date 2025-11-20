اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، والذي نُظّم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة دولية واسعة وحضور مميز.

وأكد مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، في كلمة له خلال الحفل الختامي، أن انعقاد مؤتمر 2025 C8 يأتي تجسيداً للرؤية الملكية السامية في تعزيز جاهزية الأردن الرقمية، وترسيخ موقعه كمركز إقليمي متقدم في الأمن السيبراني والتكنولوجيا الدفاعية، من خلال منصة تجمع الخبراء وصنّاع القرار والمؤسسات الدولية تحت سقف واحد.



وبيّن مدير عام المركز أن النسخة الحالية من المؤتمر شكّلت نقلة نوعية على صعيد حجم المشاركة والتنوع التقني، وما تضمنته من جلسات متخصصة وتمارين عملية أسهمت في تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وتطوير قدراتها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة، وبناء منظومة دفاع رقمي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.



وتضمن اليوم الختامي عقد مجموعة من الجلسات والمحاور المتخصصة التي تناولت الاستعداد للأمن السيبراني والتوجهات المستقبلية لقطاع الأمن السيبراني واحتياجات سوق العمل، إلى جانب جلسة متخصصة ركزت على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في هذا المجال.



وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شركات عالمية وإقليمية ومحلية قدمت عروضاً تقنية متقدمة، اشتملت على أحدث أنظمة الدفاع الرقمي المبنية على الذكاء الاصطناعي، ومنظومات حماية البنى التحتية، وحلول الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، كما جرى تنفيذ تمرين "سايبر دريل" الذي اختبر جاهزية فرق الاستجابة عبر سيناريوهات تحاكي هجمات إلكترونية واقعية.



وبالتزامن مع فعاليات المؤتمر، أُقيمت التصفيات النهائية لمسابقة آرميثون الدولية 2025 في نسختها الثالثة، التي شهدت مشاركة 37 فريقاً من 28 دولة ودولتين بصفة مراقب، تنافس المشاركون خلالها على مدار يومين ضمن تحديات سيبرانية متعددة المستويات، هدفت إلى تعزيز مهارات الدفاع الرقمي والتحليل والهندسة العكسية، بما يواكب التطور المتسارع في بيئة التهديدات الإلكترونية.



واختُتم الحفل بعرض مادة فيلمية من إنتاج مديرية الإعلام العسكري، استعرضت مراحل مسابقة آرميثون منذ انطلاقها وحتى اختتامها، قبل الإعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة Armython، وقد حصل فريق Dark Knights من الأردن على المركز الأول، وجاء فريق Land of Fire من أذربيجان في المركز الثاني، فيما حلّ فريق Archmage من الأردن في المركز الثالث، كما جرى خلال الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة Live Hack، حيث حصل فريق TuxPwners على المركز الأول، وجاء فريق CAiber في المركز الثاني، فيما نال فريق OneShot المركز الثالث.