أسباب ضربات القلب السريعة من دون مجهود

الوكيل الإخباري-يُطلق على ضربات القلب السريعة والملحوظة فجأة، الخفقان. يمكن أن يتضح أنها غير ضارّة، أو على العكس من ذلك، تكون علامة على مشكلة خطيرة. يمكن أن يكون للخفقان أصول مختلفة ويتوافق إما مع تكيف القلب مع الوضع الطبيعي، أو مع ضربات القلب غير الطبيعية. على سبيل المثال، يمكن ملاحظة تسارع عابر في ضربات القلب خلال جهد مفاجئ أو لحظة من التوتر أو القلق. يمكن أن يكون أيضاً بسبب وجود فائض من المواد المثيرة.



ضربات القلب السريعة: ما هي أسبابها؟

يمكن أن يكون للخفقان أصول مختلفة، ويتوافق إما مع تكيف القلب مع الوضع الطبيعي، أو مع ضربات القلب غير الطبيعية.

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يمكن ملاحظة تسرّع القلب العابر، على سبيل المثال خلال جهد مفاجئ أو لحظة من التوتر أو القلق. كما يمكن أن يكون سببه زيادة في المواد المحفزة (الكافيين أو النيكوتين أو بعض الأدوية). ولكن يمكن أن يكون أيضاً أحد أعراض أمراض القلب أو أمراض أخرى، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.



مثال آخر هو الشعور بضربات القلب غير المنتظمة. عادة ما يكون بسبب ما يسمى extrasystoles (تقلصات القلب المبكرة تليها فترات توقف أطول من المعتاد). الانقباضات الخارجية هي حالة قلبية شائعة وعادة ما تكون خفيفة، ولكن يمكن أن تكون أيضاً مظهراً من مظاهر أمراض القلب الأكثر خطورة. الانقباضات الخارجية شائعة جداً عند النساء الحوامل أيضاً.



يمكن أن تكون اضطرابات القلب الأخرى، أحد أعراض عدم انتظام ضربات القلب الخطيرة، مثل الرجفان الأذيني، على سبيل المثال.



كيف نمنع ضربات القلب السريعة؟



يمكن منع الخفقان الحميد فقط عبر:

- تجنّب المنشطات: القهوة، الشوكولاتة، الشاي، المشروبات التي تحتوي على الكافيين (بعض المشروبات الغازية، على سبيل المثال)، بعض الأدوية، إلخ.



- محاولة الحفاظ على نشاط بدني منتظم: النشاط البدني المنتظم ينظّم ضربات القلب؛ خصوصاً إذا كنتِ عرضة لنوبات القلق.

- الإقلاع عن التدخين: يعتبر التبغ مصدر خطر كبير على القلب والأوعية الدموية، ولكنه يمكن أن يعزز أيضاً حدوث اضطرابات ضربات القلب.



ما هي المضاعفات المحتملة لضربات القلب السريعة؟

يمكن أن تؤثر التغيّرات في تواتر أو انتظام ضربات القلب على الدورة الدموية، وتسبب، على سبيل المثال، الإغماء. هذا هو السبب في أن الخفقان يتطلب دائماً استشارة طبية لتحديد السبب.



ملاحظة من "سيدتي نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج.. عليكِ استشارة طبيب مختص.

المصدر الطبي: vidal.fr

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