الوكيل الإخباري - ماهي أسباب انسداد الوريد البابي، يعد انسداد الوريد البابي مرض خطير يجب علاجه فور اكتشافه، ويسمى طبياً خثار الوريد البابي، وهو مرض يحدث في الوريد المؤدي للكبد والذي يحمل الدم إليه، وانسداده خطر على صحة الكبد ووظائفه وخطر على صحة الجسم ككل، وأسبابه وأعراضه وحتى أنواعه وردت في موقع "ويب طب" نتعرف عليها في التالي:

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الوريد البابي مصدر مهم لتغذية الكبد، لأنه يمده بـ 70% إلى 85 % من الدم، وبالتالي في حالة انسداد الجزء الرئيسي منه يسبب خلل وربما يصل الأمر إلى فشل في وظائف الكبد، وفي في حوالي ثلث المرضى يكون سبب خثار الوريد البابي غير معروف، ووهو يصيب الجميع في مختلف الأعمار، إلا أن أسبابه لدى البالغين هي:

- الزيادة في عدد كريات الدم الحمراء.

- الأمراض السرطانية ومنها سرطان الكبد، أو سرطان الكلى، أو سرطان البنكرياس، أو سرطان الغدة الكظرية.

- الإصابة بمرض تشمع الكبد.

- التعرض لإصابة أو ضربة على الكبد.

- الاضطرابات التي تزيد من احتمالية تخثر الدم.

- الخضوع للعمليات الجراحية.

- تسمم الدم داخل البطن.

- أمراض التهاب الأمعاء.

أعراض انسداد الوريد البابي



- الزيادة في عدد كريات الدم الحمراء.

- الأمراض السرطانية ومنها سرطان الكبد، أو سرطان الكلى، أو سرطان البنكرياس، أو سرطان الغدة الكظرية.

- الإصابة بمرض تشمع الكبد.

- التعرض لإصابة أو ضربة على الكبد.

- الاضطرابات التي تزيد من احتمالية تخثر الدم.

- الخضوع للعمليات الجراحية.

- تسمم الدم داخل البطن.

- أمراض التهاب الأمعاء.





المصدر -هي