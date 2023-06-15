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الخميس، 15-06-2023 12:30 م

هل تناول الفواكه ليلًا يزيد الوزن؟

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الوكيل الإخباري- يتجنب بعض متبعي الدايت الفواكه بشتى أنواعها ليلًا، لاعتقادهم أن تناولها قبل الخلود إلى النوم قد يتسبب في زيادة الوزن، فهل هذا صحيح؟

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نستعرض في التقرير التالي، تأثير تناول الفواكه ليلًا على الوزن، وفقًا لموقع "Very wellhealth".


هل أكل الفواكه ليلًا يزيد الوزن؟

 تلعب الفواكه دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، ويرجع السبب إلى انخفاض سعراتها الحرارية، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

ومع ذلك، يوصي خبراء التغذية بالتوقف عن تناول الطعام، لا سيما الفواكه، قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم على الأقل، لأن وقت استهلاك الغذاء من العوامل المؤثرة على وزن الجسم.


ويرجع سبب زيادة الوزن عند تناول الفواكه ليلًا إلى محتواها العالي من السكريات، لأنها تحفز خلايا بيتا في البنكرياس على إنتاج المزيد من هرمون الأنسولين، الذي يخزنها في خلايا الجسم على هيئة دهون، مما يسبب السمنة.
وهناك سبب آخر لزيادة الوزن عند تناول الفواكه ليلًا وهو عدم حساب سعراتها الحرارية من إجمالي السعرات المسموح باستهلاكها على مدار اليوم، لمجرد أنها منخفضة، مما يدفع البعض للإفراط فيها.


والاضطرابات الهضمية الناتجة عن تناول الفاكهة ليلًا، بسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص سكر الفركتوز، تجعل الشخص يواجه صعوبة في النوم ليلًا.
ومع السهر لساعات متأخرة مساءً، تتباطأ عملية التمثيل الغذائي ويرتفع هرمون الجريلين المسئول عن الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، خاصةً عند تناول الكثير من الطعام.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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