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الثلاثاء، 14-09-2021 02:21 م

4 أسباب لانتفاخ البطن

فطور


الوكيل الإخباري - تعتبر الانتفاخات التي تصيب البطن من أكثر الأشياء التي تسبب آلاما للفرد، وتعرضه في بعض الأوقات لمواقف محرجة، خاصة إذا كانت مصحوبة بغازات.

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ووفقا لموقع فيري ويل فيت فإن الانتفاخ له أسباب متعددة، لكنها لا تعدو هذه الأسباب الأربعة، التي إذا تجنبها الشخص قدر استطاعته نجا من آلام الانتفاخات، وهي:


دخول الهواء إلى المعدة


تقول أخصائية التغذية في لوس أنجلوس كاري غابرييل إن الغازات التي تدخل إلى المعدة تعد السبب الأكثر شيوعًا للانتفاخات التي تصيبها، خاصة بعد تناول الطعام، وما يمكن أن يسببه.


وترى أنه عندما يتحلل الطعام غير المهضوم أو يبتلع الهواء، يتراكم الغاز في الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يمكن أن يسبب أعراض الانتفاخ غير المريحة.


الأكل أو الشرب بسرعة
وتؤكد غابرييل أن طريقة تناول الطعام السريعة هي أحد الأسباب الشائعة للانتفاخات التي تتسبب بعد ذلك في آلام المعدة.


وتوضح أنه عندما تمضغ بسرعة كبيرة، فإنك تبتلع الكثير من الهواء، مما قد يؤدي إلى انتفاخ البطن، لافتة إلى أن الحل أن تمضغ الطعام بتركيز.


المضغ المفرط للعلكة
تقول أخصائية التغذية في لوس أنجلوس إن فكرة مضغ العلكة قد تبدو صغيرة وغير ضارة، لكن لثتك قد تؤدي إلى الانتفاخ.


وتوضح أن مضغ العلكة يمكن أن يتسبب في ابتلاع جيوب من الهواء، مما يؤدي إلى الغازات وغيرها من الآثار الجانبية غير السارة.


الإمساك
إذا كنت تجهد لبدء حركة الأمعاء أو لاحظت أن برازك يشبه الصخور والحصى، فقد تكون مصابًا بالإمساك.


ووفقا لغابرييل يعد الإمساك سببًا شائعًا للإصابة بآلام المعدة والانتفاخ، بحيث كلما استمر الإمساك لفترة أطول ستزداد الأعراض سوءًا.


وبجانب هذه الأسباب الأربعة ترى غابرييل أن هناك مجموعة من الأسباب الطبية، التي تتسبب في بعض الأحيان، في الانتفاخ المستمر، ومنها:


متلازمة القولون العصبي، و مرض الاضطرابات الهضمية، وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، و ارتجاع معدي مريئي، و متلازمة الإغراق، وسرطان المبيض.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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