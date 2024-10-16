هل قلة النوم تسبب الإصابة بالانفلونزا؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم نتيجة عدة أسباب، منها التشتت وزيادة التفكير والقلق، وأحيانًا بسبب كثرة تناول المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين، ومن لا يحصل على قسطه الكامل من النوم يكون عرضة للإصابة بالأمراض.



هل تؤدي قلة النوم للإصابة بالبرد؟

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