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هل قلة النوم تسبب الإصابة بالانفلونزا؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 02:18 م

الوكيل الإخباري-   يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم نتيجة عدة أسباب، منها التشتت وزيادة التفكير والقلق، وأحيانًا بسبب كثرة تناول المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين، ومن لا يحصل على قسطه الكامل من النوم يكون عرضة للإصابة بالأمراض.

هل تؤدي قلة النوم للإصابة بالبرد؟

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قلة النوم تؤثر سلبًا على الجهاز المناعي، وأوضحت الدراسات أن أولئك الأشخاص الذين لا يحصلون على قسطهم الكافي من النوم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، مثل فيروس البرد الشائع، كما أنه يؤثر على سرعة التعافي من المرض.

كما أن الجسم أثناء النوم، يساهم في إطلاق الجهاز المناعي بروتينات معروفة باسم السيتوكينات، التي تساعد في تعزيز جودة النوم.

لذا، من المهم أن تزيد السيتوكينات عندما تتعرض للعدوى أو الالتهاب أو عندما تكون تحت ضغط، والحرمان من النوم يؤدي لانخفاض إنتاج هذه السيتوكينات الواقية.

كما يجب العلم بأن الأجسام المضادة المكافحة للعدوى تقل أثناء الفترات التي لا تحصل فيها على القدر الكافي من النوم.

أضرار قلة النوم
إضافة إلى الأضرار السابقة، فإن عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، يؤدي لزيادة خطر الإصابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب.

 
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