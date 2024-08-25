صورة- مقتل فنان عربي إثر خلاف عائلي

الوكيل الإخباري- لقي الفنان العراقي براق المهنا مصرعه نتيجة خلاف عائلي في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد. أسفر الحادث عن مقتله فورًا بعد أن أطلق عليه شخص مسلح يستقل دراجة نارية النار.

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ووفقًا لصحف عراقية ، كان الفنان الراحل في طريقه لرؤية أطفاله في الزعفرانية عندما نشب خلاف بينه وبين أشقاء زوجته. تطور الخلاف إلى اعتداء جسدي عليه، حيث تم تهشيم أسنانه وضربه قبل أن تُطلق عليه النار، مما أدى إلى وفاته في الحال. وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي.



وأثبتت التحقيقات أن القاتل هو شقيق زوجته بسبب وجود خلافات عائلية. وألقت السلطات العراقية القبض على والد القاتل وشقيقته (زوجة المجني عليه) بتهمة التحريض على القتل، حيث قاما بالاتصال به واستدعائه إلى المنزل أثناء المشاجرة.



وبراق المهنا هو مطرب عراقي يعيش في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، وقد شارك في عدد من برامج اكتشاف المواهب العراقية ثم ذاع صيته بعد إطلاقه أغنية "يا حريمة"



