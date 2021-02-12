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الجمعة، 12-02-2021 10:25 ص

أمريكا تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا

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الوكيل الاخباري - أبرمت الادارة الأميركية عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19، وذلك لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق في البلاد، بحسب قناة فوكس نيوز الاخبارية.

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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الخميس، خلال زيارة لمعاهد الصحة الوطنية قرب واشنطن، انه تم توقيع عقود نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، مشيرا الى أن هذه الكميات تضاف إلى 200 مليون جرعة اشترتها الإدارة الأميركية من فايزر و 200 مليون جرعة أخرى اشترتها من موديرنا، ويتعيّن توزيع مليون جرعة على نحو 6500 صيدلية، حيث اعتاد الأميركيون على تلقّي اللقاح المضادّ للإنفلونزا الموسمية.


--(بترا)

 

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