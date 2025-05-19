بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار

وقال الكوفحي، خلال لقائه يوم أمس الأحد، عددًا من مخاتير ووجهاء مدينة إربد، إن البلدية أنشأت خطوط تصريف مياه الأمطار، ويبلغ مجموعها قرابة 7 آلاف متر، كما عملت على رفع المناهل بمختلف أنواعها لتكون بمستوى واحد مع الطرق الموجودة فيها.
وبيّن الكوفحي أن إتمام مشاريع حيوية وكبرى، مثل شارع وادي السريج وشارع الرازي، ساهم بشكل كبير في التخفيف من الأزمة المرورية، وأوجد طرقًا بديلة وسريعة تُسهّل وصول المواطنين إلى المناطق الجنوبية من المدينة، إضافة إلى إعادة تعبيد شارع المزارع وأجزاء واسعة من شارع عمّان.
واستمع الكوفحي إلى عدد من ملاحظات الحضور، التي كان أبرزها، إعادة إنشاء الأرصفة أمام بعض المدارس، وأهمية مراقبة المركبات الحكومية، وضرورة الإسراع في إنجاز مشروع السوق الشعبي شمالي المدينة، وإعادة تأهيل دوار الثقافة، وإيجاد حلول مرورية له، والتعامل مع البسطات والاعتداءات، وتنظيم حركة الحافلات والباصات داخل مجمع الأغوار الجديد.
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