الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

وظائف للأردنيين في قطر - تفاصيل

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

خطة من غوغل لمنع العنف المنزلي

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

الخميس، 31-03-2022 12:32 م

الإصابة بمتحور أوميكرون لا تحمي من المتغيرات الأخرى

62454f984c59b75ad13c79a3


الوكيل الإخباري -أظهرت نتائج دراسة أمريكية، أن المصابين بمتحور "أوميكرون" لا يحصلون على حماية من متغيرات الفيروس التاجي الأخرى



ووفقا للباحثين يعود هذا إلى أن متحور "أوميكرون" يتكاثر بشكل أساسي على الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي وليس في الرئتين ، لذلك لا تتشكل كمية كافية من البروتينات الواقية في الدم.

اضافة اعلان

 

وقد نشر باحثون من المختبر الطبي في جامعة كاليفورنيا دراسة تقارن حالات الإصابة بمتغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون" في حالة ما يسمى بالعدوى الخارقة، عندما يصاب المطعمين ضد "كوفيد-19".

واتضح للباحثين من دراستهم لنشاط تحييد المنظومة المناعية لـ 128 مصابا سبق أن لقحوا ضد المرض، أنه بعد إصابتهم بمتغير "دلتا" كانت كمية الأجسام المضادة في جسمهم أكبر بـ 10.8 مرة مقارنة بأولئك الذين تعافوا من "كوفيد-19" الناجم عن متحور "أوميكرون".

وقد حصل الباحثون على هذه النتائج من مقارنة مؤشرات أشخاص تلقوا التطعيم ولكنهم لم يحصلوا على التطعيم المعزز. لذلك يفترض الخبراء أن هذا الاتجاه قد يعود إلى ارتفاع نسبة الإصابة من دون أعراض (55٪ من الحالات) أو العدوى الخفيفة (28.6٪) بين المصابين بمتحور "أوميكرون".

ووفقا للباحثين، "تشير هذه النتائج، إلى أن عدوى متحور "أوميكرون" الخارقة أقل مناعة من عدوى دلتا وتوفر حماية أقل ضد العدوى مرة أخرى أو الإصابة بالمتغيرات المستقبلية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
624434984c59b74de25d4851

عينات لبروتين فيروس كورونا تعود إلى الأرض

6244db73423604713d6f62aa

حصيلة وفيات كوفيد تتجاوز 100 ألف شخص في جنوب إفريقيا

منظمة الصحة العالمية جديد

سيناريو كورونا.. الصحة العالمية تتحدث عن 3 مسارات

624305774236041ad23c7576

رئيس مركز غاماليا يدعو سكان روسيا إلى تعزيز التطعيم

6242d6df42360418ef16da5f

أوميكرون يهدد المطعمين بلقاح Johnson & Johnson

000000000000

واشنطن بوست: غزو أوكرانيا أحدث انتكاسة للقاح سبوتنيك الروسي

أخبار متعلقة
6242ad784c59b7651639da2c

متى تنتهي جائحة كورونا؟

نزلات

طبيب روسي يوضّح سبب احتياج المصابين بأوميكرون للبرودة

623c10a242360457a941b307

روسيا.. ارتفاع نسبة الإصابات بأوميكرون الخفي

كورونا 4

علماء يتوقعون ظهور سلالات جديدة خطيرة من فيروس كورونا بعد أوميكرون

وفاة كورونا

توقعات عالمية باندلاع موجات جديدة لكورونا بعد بضعة أشهر

c86ffaa0-كورونا-الصين

كورونا يهاجم الصين.. عزل مدينة صناعية يسكنها 9 ملايين شخص