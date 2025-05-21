بعد التكتم على هويته.. الكشف عن شخصية زوج "الدكتورة يومي" يثير تفاعلاً واسعاً - صورة

💼 من هو غورهان كيزيلوز؟
يُقدّر صافي ثروة كيزيلوز بمليارات الدولارات، وله استثمارات واسعة في مجالات العقارات، الطيران، والتكنولوجيا. يُقال إنه مسلم الديانة، وقد تم ربطه بـ"الدكتورة يومي" بعد تداول صور قديمة له، ظهر فيها وهو يرتدي نفس الساعة الفاخرة التي ظهرت بها يومي في صور عقد القران.
💍 تفاصيل عقد القران
رغم حرص "الدكتورة يومي" على إخفاء هوية العريس، إلا أنها نشرت صورة تجمعها بزوجها، أظهرت تَشابك أيديهما وهما يرتديان ساعتين فاخرتين بنفس التصميم، إحداهما باللون الوردي والأخرى باللون الأصفر. كما شاركت فيديو يوثّق لحظة عقد القران، مكتفية بالكشف عن الحرف الأول من اسمه "G"، ما زاد من حالة الفضول والتكهنات بين المتابعين.
👗 إطلالة يومي في المناسبة
اختارت "الدكتورة يومي" فستانًا مزركشًا بالورود من توقيع دار Dolce & Gabbana، وأكملت إطلالتها بشال باللون الأخضر النعناعي، مما أضفى لمسة أنيقة على المناسبة.
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