السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الديوان الملكي السعودي ينعى أمير

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد غدا الأحد - أسماء

لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة - صورة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا غرب الخليل

مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

الضمان يوضح الفرق بين برنامجي استدامة واستدامة ++

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

نتائج أعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين - أسماء

وفيات السبت 18-6-2022

السبت، 18-06-2022 09:43 ص

الإمارات تسجل 1433 إصابة جديدة بكورونا

mebusiness.ae_1655476455


الوكيل الإخباري - سجلت الإمارات يوم الجمعة 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة في بيان "تماشيا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 382308 فحوص جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".


وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 924434 حالة.


كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث استقر عدد الوفيات عند 2306 حالات.


هذا، وأفادت الوزارة بأن 1486 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا تعافوا من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 905176 حالة.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2022-637911185395980789-598

لبنان.. ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

_113664776_whatsubject

قضى عامين في غيبوبة بعد إصابته بكورونا ثم افاق في بريطانيا

image

الصحة المصرية تكشف أسباب إلغاء قيود كورونا على دخول المواطنين والأجانب

upload_1655488850_706076117

الولايات المتحدة تجيز منح لقاح كورونا للأطفال دون الخمس سنوات

قصة-توحيد-السعودية

دون لقاح.. يسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة إلى السعودية

620201523049810671546

إصابة ملك المغرب بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
image

الصحة المصرية تكشف أسباب إلغاء قيود كورونا على دخول المواطنين والأجانب

قصة-توحيد-السعودية

دون لقاح.. يسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة إلى السعودية

thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا

20d9f2e41a8eed4386b96dcb3f4ce5c7

المغرب يمدد الطوارئ الصحية مجدداً رغم تحسن الوضع الوبائي

thumbs_b_c_339d9489c663ac2a9c72678c442da13d

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق

1ca411f3-6512-4b01-98a6-0d38981b624d

الإمارات تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات