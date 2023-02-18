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السبت، 18-02-2023 04:44 م

الصين تعلن تحقيق 'انتصار ساحق' على كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون كبار في الصين تحقيق "انتصار ساحق" على فيروس كورونا، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم، وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.

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وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع عقد أمس الخميس "مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا".

وأضافت هذه اللجنة "تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها".
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.


وكانت الصين قد تخلت في ديسمبر/كانون الأول عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو 3 سنوات، في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود المفروضة.


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وأدى هذا التحول إلى إطلاق العنان لانتشار "كوفيد-19" بين المواطنين الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض منذ ظهوره في مدينة ووهان أواخر عام 2019.

في السياق ذاته، ألغت فرنسا أمس شرط حيازة المسافرين القادمين من الصين نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا لا تزيد مدّته على 48 ساعة، وهو إجراء فرضته مطلع يناير/كانون الثاني إثر تفشي الإصابات في الصين.


وقالت السفارة الفرنسية في بكين في بيان نشرته وسائل الإعلام الصينية مساء الخميس "اعتبارا من 16 فبراير/شباط، لم يعد يُطلب من الركاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" (PCR) لا تزيد مدّته عن 48 ساعة، ولا تعبئة استمارة صحية" متعلّقة بـ "كوفيد-19".


وأضاف البيان أن باريس قرّرت أيضاً إلغاء فحوصات "كوفيد-19" التي كانت السلطات تجريها بالمطارات الفرنسية على بعض الركاب الآتين من الصين في عينات كان يتم اختيارها عشوائيا.


لكن السفارة الفرنسية شددت في بيانها على أن شرط وضع كمامة على متن الطائرات القادمة من الصين إلى فرنسا يبقى ساريا.


وفي الأسابيع الأخيرة، خففت دول عدة، بينها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، القيود التي فرضتها على المسافرين القادمين من الصين.

 

الجزيرة 

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