باحثون صينيون يطورون لقاحا ضد كورونا قابلا للاستنشاق

الوكيل الاخباري - قال باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم، إنهم طوروا لقاحا مضادا لكورونا قابلا للاستنشاق يمكن أن يوفر حماية واسعة ضد الفيروس والعديد من المتغيرات الناشئة في الاختبارات الحيوانية.

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وأظهرت مقالة جديدة نشرت في مجلة نقل الإشارات والعلاج المستهدف، أن الجسم المضاد المستند إلى مجال ربط مستقبلات بروتين فيروس سارس-كوف-2، سيحايد بشكل فعال سلالات الفيروس والمتغيرات مثل بيتا ودلتا وأوميكرون.



واستخدم الباحثون في معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية، سلالة من النوع البري ومتغير بيتا كمناعة، لأجل الحصول على تحايد قوي للجسم المضاد.



وفي التجارب على الحيوانات، قام الباحثون بمنح اللقاح المضاد عبر الأنف، ولم يكتشفوا أي فيروس حي أو تلف في رئتي الفئران، مما يشير إلى أن منح الجسم المضاد عبر الأنف وسيلة فعالة لمنع تفشي الفيروس .



