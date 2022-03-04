الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

القبض على شخص حطم زجاج مركبات في ابو نصير

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو: واشنطن على علم بخطط كييف لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

الجمعة، 04-03-2022 01:59 م

باحثون صينيون يطورون لقاحا ضد كورونا قابلا للاستنشاق

download (1)


الوكيل الاخباري - قال باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم، إنهم طوروا لقاحا مضادا لكورونا قابلا للاستنشاق يمكن أن يوفر حماية واسعة ضد الفيروس والعديد من المتغيرات الناشئة في الاختبارات الحيوانية.

اضافة اعلان

وأظهرت مقالة جديدة نشرت في مجلة نقل الإشارات والعلاج المستهدف، أن الجسم المضاد المستند إلى مجال ربط مستقبلات بروتين فيروس سارس-كوف-2، سيحايد بشكل فعال سلالات الفيروس والمتغيرات مثل بيتا ودلتا وأوميكرون.


واستخدم الباحثون في معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية، سلالة من النوع البري ومتغير بيتا كمناعة، لأجل الحصول على تحايد قوي للجسم المضاد.


وفي التجارب على الحيوانات، قام الباحثون بمنح اللقاح المضاد عبر الأنف، ولم يكتشفوا أي فيروس حي أو تلف في رئتي الفئران، مما يشير إلى أن منح الجسم المضاد عبر الأنف وسيلة فعالة لمنع تفشي الفيروس .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320223162125531234436

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

image1024x768

غزة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا

khaligyoun45961

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا تجاوز 266 ألف إصابة بكورونا

320222162824943811696

قطر : انخفاض إصابات كورونا اليومية إلى 181

roQwD

غزة تسجل 6 وفيات و315 إصابة بكورونا

patient

تونس تتجاوز المليون إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
khaligyoun45961

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا تجاوز 266 ألف إصابة بكورونا

61ff7fb3423604345044aa6f

عالم روسي: نسبة الإصابة بكورونا ستنخفض لكن المرض لن يختفي

220222194114668276586

بريطانيا: تسجيل 303 وفيات و 88171 إصابة بكورونا

220221202053214227042

كندا تسجل 138 وفاة و9855 إصابة بكورونا

22022120043258502110

بريطانيا تسجل 534 وفاة و88085 اصابة بكورونا

61fa63b74236047696294c55

أستراليا تنفي أن تكون سفينة حربية مصدر إصابات بكورونا في تونغا