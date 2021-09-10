الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 01:10 م

بريطانيا تستعد لإعطاء جرعات معززة مختلطة ومتطابقة للقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - تستعد المملكة المتحدة لبدء برنامج لإدارة لقاحات "مختلطة ومتطابقة" مضادة لفيروس كورونا، كجرعات معززة.

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وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الجمعة، نقلا عن شخصيات حكومية وصفتها بالبارزة، أن إعطاء جرعة ثالثة مختلفة معززة للجرعتين ستقدم حماية أفضل ضد الفيروس. وقال مسؤول من وزارة الصحة البريطانية - لم تسمه- للصحيفة أن الأشخاص، الذين حصلوا على لقاح "استرازينيكا" للمرة الأولى، سيحصلون على لقاح "فايزر"، كجرعة معززة، بينما هؤلاء الذين حصلوا على لقاح "فايزر" سيحصلون على لقاح "استرازينيكا". 


وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ستتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص، بعد أن تقدم اللجنة المشتركة للقاحات والحصانة توصيتها، حسب ما قالته وزارة الصحة للصحيفة.

 

بترا


 




 

 


 

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