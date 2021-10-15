تراجع ملموس في المؤشر اليومي لحدة جائحة كورونا في دول الخليج

الوكيل الاخباري- أظهرت آخر إحصائية للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تراجعا ملموسا في مؤشر حدة جائحة كورونا الذي يقيس الإتجاه اليومي لحجم الوفيات والإصابات، وكذلك عدد حالات التعافي.

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وبيّنت الإحصائية في موقع المركز الألكتروني، أن ثلاث دول هي الكويت وقطر وعمان، لم تسجل أمس الخميس أي حالة وفاة بكورونا، فيما سجلت السعودية حالتي وفاة، وكل من الإمارات والبحرين حالة وفاة واحدة لكل منهما.



وفيما يتعلق بالإصابات سجلت دول الخليج مجتمعة 325 إصابة جديدة، توزعت على الإمارات 116 حالة، والبحرين 50 والسعودية 36 وعمان 12 وقطر 79 والكويت 32 .



وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة لدول لدول المجلس مجتمعة منذ بدء الجائحة، مليونين و515971 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 19428، وبلغت حالات التعافي مليونين و487258، بمتوسط نسبته 93ر98 بالمئة من إجمالي الإصابات في دول المجلس الست .

المصدر: بترا