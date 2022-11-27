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الأحد، 27-11-2022 03:08 م

جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض 'كوفيد'

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض كوفيد، وذلك بالاعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان يوم السبت، إن الفيروس المعدل تسبب في موت 80% من نماذج الحيوانات التي تم إخضاعها للتجارب، كما أنه أدى إلى ظهور أعراض عصبية غير نمطية وتلف رئوي شديد.


وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية فقد أظهر اختبار الخصائص الوقائية لدى الأجسام المضادة انخفاضا بمقدار 11 ضعفا في قدرتها على تحييد مسببات الأمراض الجديدة وعدم فعالية اللقاحات الموجودة.


وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من المخاطر البيولوجية العالية، أجريت الدراسة الجامعية بأموال حكومية أمريكية، دون الحصول على الموافقة المناسبة من هيئة تنظيم السلامة البيولوجية الأمريكية.

 

 

روسيا اليوم 

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