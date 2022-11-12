السبت 12-11-2022
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الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر
الغذاء والدواء: ضبط أحد غشاشي زيت الزيتون
نقابة الأجهزة الكهربائية: الشركات بدأت عروضها في الجمعة البيضاء
ارتفاع الأسعار يضعف إقبال الأردنيين على رحلات العمرة
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أخبار الشركات
مركز زين "Zain Esports Jo" راعياً للمؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية
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كورونا
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