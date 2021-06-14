معلومات تهمك عن لقاح فايزر الأمريكي

الوكيل الإخباري - دليلك الشامل حول لقاح فايزر سنعرضه هنا٬ يواجه العالم كله سباقا محموما من أجل تطعيم أكبر عدد من الناس بلقاحات فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها لقاح فايزر الأمريكي، وتحقيق المناعة الجماعية الشاملة، والقضاء على الجائحة التي تسببت في ارتباك كبير في كل العالم.

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ما هو لقاح فايزر ومتى تم إنتاجه؟

لقاح فايزر، أطلقته شركتي "فايزر الأمريكية" و "بيونتيك الألمانية"، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



الاسم العلمي للقاح فايزر هو "توزيناميران"، وتم إطلاقه لأول مرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.



ما هي مكونات لقاح فايزر؟

يتكون لقاح فايزر من مادة وراثية يعرفها العلماء باسم "الحمض النووي الريبوزي المسال" الذي تم تعديله بـ"النيوكليوسيد"، والتي تحيطها جسميات نانونية دهنية.



ويحمل لقاح فايزر المادة الوراثية للبروتين الخاص بفيروس كورونا المستجد، ما يجعله قادرا على الارتباط بالفيروس والحد من فاعليته.



كيف يعمل لقاح فايزر؟

يتم إعطاء لقاح فايزر عن طريق الحقن في العضل، وعندها تنقل الكبسولة الدهنية المادة الفعالة إلى خلايا الجسم.



يبدأ بعدها الحمض النووي الريبوزي المسال الموجود في لقاح فايزر، في بناء مستقبلات بروتينية على غلاف فيروس كورونا،

يتمكن الجهاز المناعي لجسم الإنسان من التعرف بصورة أسرع على الفيروس ويتمكن من محاربته، ويكون أجساما مضادة له بطريقة فعالة تصل إلى 95% تقريبا.



ما جرعة لقاح فايزر المناسبة؟

تنصح منظمة الصحة العالمية وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بأخذ جرعتين من لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا، يفصل بينهما 3 أسابيع تقريبا، حتى يتمكن الجسم من تحقيق المناعة الكاملة من فيروس كورونا المستجد.



يبدأ أثر لقاح فايزر في الظهور بالجسم بعد 12 يوما من أخذ الجرعة تقريبا، لكن الحصول على الحماية الكاملة يتطلب الحصول على جرعتي اللقاح.



وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا تزيد المدة بين الجرعتين الأولى الثانية من لقاح فايزر عن 28 يوما.



الفئات التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر

تحدد منظمة الصحة العالمية الفئات، التي يمكنها الحصول على لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا على النحو التالي:



العاملون في المجال الصحي المعرضون للعدوى



كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عاما وما فوق



مرضى ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الرئوية وأمراض الكبد والكلى



مرضى الأمراض المزمنة المستقرة والخاضعة للرقابة



من يعانون نقص في المناعة



المتعايشون مع مرضى كورونا



فئات ممنوعة من الحصول على لقاح فايزر

حدد مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأمريكي فئات ممنوعة من الحصول على لقاح فايزر، وصدقت عليها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت على النحو التالي:



· من لديهم ردود فعل تحسسية تجاه مكونات لقاح فايزر



· الأطفال أقل من 16 عاما



· الحوامل لأنه لم يثبت حتى الآن تأثير لقاح فايزر على النساء الحوامل أو أجنتهن، لكن يمكن أن تحصل النساء الحوامل المعرضات بشدة لخطر "كوفيد 19"، أو يعانين من الأمراض المزمنة

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