النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. وترجيحات بالتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع

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يعاود مجلس النواب، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، التي انطلق ماراثون مناقشاتها الأربعاء الماضي، بعد الاستماع لتقرير اللجنة المالية.ويتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون قبل نهاية الأسبوع الحالي، ليصار بعد ذلك إرساله لمجلس الأعيان لمناقشته، واتخاذ القرار بشأنه، ومن ثم الموافقة عليه من جلالة الملك عبدالله الثاني، ونشره في الجريدة الرسمية.ودعت مالية النواب في تقريرها الذي ألقاه مقررها النائب علي الطراونة لتحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023.