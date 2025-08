في أمريكا.. أخطبوط يلتصق بذراع طفل ويرفض الإفلات (فيديو)

الوكيل الإخباري- تعرّض طفل يبلغ 6 سنوات لجروح وكدمات شديدة في ذراعه بعدما تعلّق به أخطبوط عملاق في حوض أسماك سان أنطونيو ورفض الإفلات منه، بحسب ما روته والدته بريتني تارين عبر "تيك توك".

وقالت الأم إن الحادث وقع أثناء زيارة تفاعلية في "حوض اللمس"، مشيرة إلى أن الأخطبوط تمسّك بذراع ابنها من المعصم حتى الإبط، وتسبب له بكدمات مؤلمة.



وأضافت أن الأخطبوط حاول الخروج من الحوض وسط حالة من الذعر. وفي وقت لاحق، نشر الحوض مقطع فيديو يوضح أن آثار المصّات قد تبقى من 7 إلى 14 يومًا.





FULL STORY- pic.twitter.com/ymECB36ojS In videos posted to TikTok that have gone viral, Britney Taryn describes the giant Pacific octopus attacking her 6-year-old son, Leo. Two of the videos surpassed 1 million views as of Wednesday.FULL STORY- https://t.co/k2pr4aHrbQ July 31, 2025