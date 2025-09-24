الأربعاء 2025-09-24 11:39 ص
 

رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

الأربعاء، 24-09-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن كلمة جلالة الملك، بما حملته من شجاعة ووضوح ورؤية استراتيجية، تمثل خارطة طريق عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، الذي يُعد السبيل الوحيد لوقف دوامة الدم والدمار، وتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب: "في ظرف دولي دقيق، وفي خضم واقع إقليمي يشهد تصعيداً غير مسبوق في مأساوية المشهد الإنساني في غزة، ومع تزايد خروقات القانون الدولي على يد الاحتلال الإسرائيلي، يعبر المجلس عن دعمه المطلق وتأييده العميق للمضامين التي تضمنتها الكلمة التاريخية التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الثمانين".


وقال الصفدي إن كلمة جلالة الملك جاءت انعكاسا ثابتا لمواقف الدولة الأردنية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وللدور القيادي الذي يضطلع به جلالته في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.


وتابع بالقول: "لقد عبر جلالة الملك، بوضوح وحزم، عن الموقف الأخلاقي الذي لا يمكن التراجع عنه تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار وتجويع وتشريد، وهو صوت ناطق بالحق في زمن كثر فيه الصمت، وارتبك فيه كثيرون أمام فداحة الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، وقد أكد جلالته، مرة أخرى، أن الأردن لا يمكن أن يساوم على ثوابته، وأن فلسطين قضية مركزية للأردن وشعبه ومؤسساته".


وشدد الصفدي على أهمية ما جاء في مضامين الكلمة من تركيز لجلالة الملك على البعد الإنساني للصراع، حين خاطب ضمير العالم، مؤكدًا أن القصف والتشريد والحرمان لا يمكن أن يكونا حالة طبيعية يقبل بها الضمير الدولي، مؤكدا كذلك أهمية استخدام جلالته لسلاح الكلمة كأداة للتمسك بالحق.

 
 
