مجلس النواب يقر مشروع قانون معدّل لـ"خدمة العلم"

وأكد نواب، خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، التي خُصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، أهمية مشروع القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية.
