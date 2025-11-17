الإثنين 2025-11-17 03:08 م
 

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدّل لـ"خدمة العلم"

الإثنين، 17-11-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وأكد نواب، خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، التي خُصصت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، أهمية مشروع القانون في تأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية.

 
 
