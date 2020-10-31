السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 05:25 م

الرئيس التنفيذي للبوتاس العربية ونقيب المهندسين يبحثان آفاق التعاون بين الشركة والنقابة

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الوكيل الاخباري - بحث الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، خلال استقباله مؤخرا  نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والوفد المرافق له ، سبل تدعيم علاقات التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والتشغيل وبرامج البحث العلمي.
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كما بحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر إدارة الشركة في عمان، مجالات تفعيل دور الشركات الهندسية الأردنية في المشاركة في المشاريع التي تنفذها "البوتاس العربية".

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور النسور  إنجازات شركة البوتاس العربية خلال العام 2020 وكيفية تعاملها مع جائحة كورونا وتحقيقها  لأرقام قياسية على صعيدي الإنتاج والمبيعات وتخفيض الكلف بالرغم من الصعوبات التي خلفتها الجائحة.

ولفت الدكتور النسور إلى  أهمية  ودور الكوادر البشرية التي تملكها الشركة في تحقيق هذه الإنجازات، موضحا أن " البوتاس العربية" تستثمر دائما في العنصر البشري كونه ركيزة أساسية من ركائز نجاح الشركة.

بدوره، أشاد نقيب المهندسين الأردنيين،  المهندس أحمد  سمارة، بأداء شركة البوتاس العربية خاصة في العملية الإنتاجية والتصديرية أثناء الجائحة التي ألقت بظلالها السلبية على العالم أجمع، معربا عن تقديره وسائر أعضاء النقابة لدور الشركة الملموس في دعم الاقتصاد الوطني.

وقدم المهندس سمارة شكره للشركة لما تقدمه من دعم للمهندسين والعاملين في الشركة والمجتمعات المحلية. 

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مجالات التدريب الهندسي للخريجين والتعاون في مجالات البحث والتطوير.

وحضر اللقاء من شركة البوتاس العربية نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس محمد أبو غياب، ومن نقابة المهندسين الأردنيين كل من رئيس شعبة الهندسة المدنية في النقابة الدكتور بشار الطراونة ورئيس فرع النقابة في محافظة الكرك المهندس وسام المجالي والأمين العام للنقابة المهندس علي ناصر ورئيس فرع شركة البوتاس العربية المهندس هاني نعيمات وعدد من أعضاء الهيئات الإدارية.

 




 

 


 

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