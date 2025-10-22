متجر سامسونج الفني" يقدّم مجموعة "آرت بازل باريس" على أجهزة التلفزيون المنزلية

وتستعرض المجموعة أعمال فنانين يسهمون في إعادة تعريف دور الفن المعاصر في تجسيد واقع عالمنا اليوم. وتعكس المجموعة، التي تجمع فنانين من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، واقع الثقافة العالمية الحالي، وتقدّم لمحة عن الحوارات الفنية التي تُشكِّل ملامح المشهد الفني في عام 2025.
وتشمل المجموعة أعمالاً استثنائية، مثل "أحلام في الجيزة" للفنان باسكال مارثين تايو، الذي يطرح رؤية فنية تتناول قضايا الهجرة والتنوّع الثقافي والتبادل الإنساني بأسلوبٍ يجمع بين الحسّ الجمالي والبعد الإنساني، ليعبّر عن الصلة بين التجربة الفردية والعالم المحيط، وأعمال الفنان لودوفيك نكوث، ومن أبرزها "The Wait" و"A Day’s Weight"، التي تستكشف مفاهيم الانتماء والهوية والشتات من منظورٍ شخصي نابض بالعاطفة.
وتجسّد هذه الأعمال معاً حيوية الحوار الثقافي المعاصر وما يحمله من زخمٍ وإلحاحٍ في طرح القضايا الراهنة، إذ تُعرض إلى جانب أعمال جديدة لكلٍّ من تانيا نِسهانسن، ومياو يينغ، وروبرت برامبورا، وجيسي رازافيمانديمبي، وغيرهم من الفنانين الذين تُسهم تجاربهم الفنية في توسيع آفاق النقاش العالمي وإبراز تنوّع الرؤى التي تُشكِّل ملامح المشهد الفني اليوم.
هذا وأضافت رئيسة قسم المحتوى والتنسيق الفني في "متجر سامسونج الفني، داريا غرين": "تتمحور هذه المجموعة حول الحاضر الفني الذي نعيشه اليوم. ويواصل متجر سامسونج الفني التوسّع ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث الرؤية أيضاً، إذ يُسلِّط التعاون مع "آرت بازل باريس" الضوء على حيوية الفنانين المعاصرين وأهمية إسهاماتهم في المشهد الفني العالمي المعاصر، وضرورة نقل أصواتهم ورؤاهم من باريس إلى ملايين المنازل حول العالم."
وتم كشف النقاب عن هذه المجموعة خلال معرض "آرت بازل باريس 2025"، لتعكس دوره كمنصة لعرض أبرز الاتجاهات والقضايا الراهنة في الثقافة المعاصرة. وفي جناح سامسونج، يُمكن للزوار مشاهدة الأعمال المعروضة على أجهزة تلفزيون سامسونج الفنية، ليتعرّفوا عن كثب على كيفية توظيف التكنولوجيا لتحويل التلفزيون إلى مساحة تفاعلية تجمع بين الفن والابتكار وتعزز التواصل الثقافي.
وتعكس فعاليات "آرت بازل باريس" طاقة الثقافة المعاصرة وزخمها، وإن كان تأثيرها في العادة مؤقتاً بحكم طبيعة المعارض. ومن خلال إتاحة هذه المجموعة عبر "متجر سامسونج الفني"، تضمن سامسونج امتداد حضور هذه الأعمال وتأثيرها إلى ما بعد انتهاء المعرض، بحيث تتحوّل اللقاءات المؤقتة معها إلى تجارب مستدامة داخل المنازل.
كما أضاف مدير آرت بازل باريس، كليمنت ديليبين: "تتجاوز تجربة "آرت بازل باريس" حدود الأعمال المعروضة لتجسّد الحوارات التي تُلهِمها وتثري المشهد الثقافي العالمي. ومع انعقاد الدورة الثانية في "القصر الكبير"، يشكّل التعاون مع سامسونج خطوةً نوعيةً تُمكّننا من توسيع آفاق تلك الحوارات ووصولها إلى جماهير أوسع حول العالم بطرقٍ مبتكرة وذات تأثيرٍ عميق."
وستكون المجموعة متاحة للتجربة الحيّة ضمن فعاليات "آرت بازل باريس"، الذي يُقام في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، وذلك عبر جناحٍ مخصّص من سامسونج يضم أجهزة تلفزيون سامسونج الفنية لعرض الأعمال الفنية الـ 22 المختارة.
وإلى جانب مجموعة "آرت بازل باريس 2025"، تُسلّط سامسونج الضوء حصريًا على الفنانة سِيوندجا ري (Seundja Rhee) وهي فنانة كورية بدأت مسيرتها الفنية في باريس، وتشتهر بالفن التجريدي واستكشافها العميق للألوان والأشكال.
وتتوفر مجموعة "آرت بازل باريس 2025" عالمياً بدقة 4K فائقة الوضوح على أجهزة تلفزيون سامسونج الفنية. وبفضل تقنيات العرض المتقدمة لدى سامسونج، تحتفظ كل لوحة بغنى ألوانها وتفاصيلها الدقيقة، بما يمنح تجربة عرض تضاهي روعة المعارض الفنية داخل المنزل.
ويتوفر "متجر سامسونج الفني" على جميع أجهزة تلفزيون سامسونج لعام 2025، بما في ذلك أجهزة The Frame وThe Frame Pro، ما يجعل الوصول إلى أعمال كبار الفنانين حول العالم أسهل من أي وقت مضى.
ويتميّز جهاز The Frame Pro بشاشة Neo QLED مطوَّرة توفّر ألواناً أكثر سطوعاً وتبايناً أدقّ وسواداً أعمق، ليقدّم تجربة عرض فنية هي الأكثر تقدّماً في سلسلة تلفزيونات سامسونج حتى الآن. ويتيح نظام Wireless One Connect Box التركيب بسهولة تامّة من خلال إخفاء الأسلاك عن الأنظار لمسافة تصل إلى 30 قدماً، ما يمنح المستخدمين حرية أكبر في تصميم المساحة والاستمتاع بصورة تضاهي جودة المعارض الفنية. كما يتميّز بتقنية AntiReflection Matte Display التي تجعل الأعمال الفنية تبدو نابضة بالحياة بواقعية لافتة، فضلاً عن إمكانية تخصيص التصميم بالكامل — من الإطارات إلى مقاس الجهاز — ما يساعده على الانسجام بشكل مثالي مع أي نمط تصميم داخلي.
كما وسّعت سامسونج هذا العام نطاق "متجر سامسونج الفني" ليشمل سلسلتي Neo QLED وQLED المدعومتين بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدمين مزيداً من السُبُل للاستمتاع بالفن داخل منازلهم.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/the-frame/digital-art-store/
