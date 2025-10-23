ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، في التسعيرة الثانية، 30 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 84.5 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

